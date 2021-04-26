Дожди со снегом и заморозками: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на 26 апреля

26 апреля в Украине ожидаются дожди, при этом солнечно будет только на востоке. Снежные осадки ожидаются в Черновцах, Ивано-Франковске и Ужгороде.

Об этом сообщили в УГМЦ.

Согласно прогнозам сильные дожди ожидаются в центре страны, а на севере и юге стихия будет менее сильной. Ночной снег выпадет в Ужгороде, Черновцах и Ивано-Франковске.

Несмотря на это, в восточных областях погода будет солнечной.

В центре и на западе температуры ожидаются на уровне +6 +8 градусов. Тем временем на севере и на Закарпатье средние температурные показатели будут от +7 до +10 градусов.

На юге и востоке будет теплее всего от +10 до +14 градусов. В Запорожье градусники покажут от +13 до +15 градусов.

В Киеве погода будет облачной и будет идти небольшой дождь. Утром он усилится, но к полудню прекратится. Об этом сообщил SINOPTIK.

Температуры в столице будут таковы: днем от +7 до +9 градусов, ночью от 0 до -2 градусов. В воздухе также возможны заморозки до -5 градусов.

При этом заморозки ожидаются почти по всей территории страны, кроме юга, - начавшись утром 25 апреля, они продлятся до 27-го числа включительно.

Напомним, что 24 апреля до Харькова добрался циклон "Зохан" от чего по всему городу произошел ряд происшествий.