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В Украине в разгар мая продолжает сыпать снег (фото)

В Украине в разгар мая продолжает сыпать снег (фото)
11:08 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Несмотря на теплые майские температуры в Украине по-прежнему местами выпадают осадки в виде снега. Так, на горе Поп Иван 18 мая погода пасмурная и падает снег.

Об этом сообщили в Фейсбуке Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Ветер юго-восточный, юго-восточный 3-4 м / с, а температура воздуха удерживается на уровне 0 градусов.

Фото непогоды:

Согласно данным спасателей, по состоянию на 18 мая из-за ухудшения погодных условий (порывов ветра и грозы) без электричества остались 8 населенных пунктов в 2 областях, а именно в Днепропетровской области - 7 и Херсонской - 1.  

Херсонская область

17 мая на территории Каховского, Бериславского и Скадовского районов из-за ухудшения погодных условий (грозы, шквалов и порывов ветра) повреждены кровли 107 зданий (96 частных домов, 3 школы, 2 ДОУ, 2 амбулатории, 3 здания сельских советов и 1 дом культуры).

Жертв и пострадавших в результате непогоды нет. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Видео с места событий:

 

Винницкая область

17 мая в пгт. Жмеринка из-за интенсивных осадков произошло подтопление 8 дворов. Для откачки воды от ГСЧС привлекли 8 человек и 3 единицы техники. 

Фото с места событий:

Винница

Винница дождь

вода

дождь вода

винница вода дождь

Фото: Вінниця.info

Напомним, что 17 мая в Мелитополе прошла гроза с дождем и огромным градом.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Снег.
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