По-літньому спекотно, але з грозами: якою буде погода в Україні на початку тижня

В Україні в найближчу добу збережеться по-літньому тепла погода, але деякі регіони заллє дощами.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У понеділок, 24 травня, в західних та південних областях істотних опадів опадів не передбачається. Встановиться сонячна і спекотна погода. Вночі +8...+10°, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +19...+21°. Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с.

На півночі країни пройдуть грозові дощі, температура вночі +11...+13°; вдень +19...+21°. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 24 травня, фото: meteo.gov.ua

У центральних та східних регіонах збережеться мінлива хмарність, місцями значні дощі, грози. Температура вночі +12...+14°; вдень +21...+23 °. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

У Києві в понеділок невеликий короткочасний дощ. Температура вночі в столиці +11...+13°, вдень +19...+21°; по області вночі +10...+12°, вдень +18...20°.

У вівторок, 25 травня, погода істотно не зміниться, дощовий фронт нависне над західними регіонами країни. Температура вночі +9...+14°, в північних, центральних і східних областях +6...+11°; вдень +18...+23°, на півдні, південному сході країни місцями до +26°.

Прогноз погоди на 25 травня, фото: meteo.gov.ua

Нагадаємо, як писав "Телеграф", в результаті сильних дощів Київ "поплив", в центрі столиці спостерігалися великі затори, а на вулиці Січових Стрільців вітер повалив дерево.