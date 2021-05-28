У центрі Миколаєва може обрушитися житлова 9-поверхівка - ЗМІ (відео)

Жителі Миколаєва б'ють на сполох: в самому центрі міста, на перетині 3-ї Слобідської і проспекту Центрального, утворився провал, і під землю нібито можуть піти магазини і житлова 9-поверхівка.

Про це інформує місцевий портал Інше.ТВ.

Повідомляється, що історія почалася в кінці квітня, коли на тротуарі в цьому районі під землю пішла нога Ольги Корнієнко. Очевидці кажуть, що вона дивом не впала в прірву, так як встигла вхопитися за металевий паркан. Жінку з порізами та серцевим нападом забрала швидка, а в тому місці, де сталася надзвичайна подія, почав розповзатися глибокий провал.

У Миколаєві кажуть, що глибина діри - близько 7 метрів. Причому НП позначилася і на 9-поверхівці, що стоїть поруч, де, за словами місцевих жителів, з'явилися тріщини до 8 мм, а також на магазинчиках, в яких тріснула підлога.

За словами начальника з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаєва Олександра Герасименя, сам провал знаходиться на пішохідній зоні і, найімовірніше, є підвальним приміщенням, яке використовувалося в старі часи для зберігання продуктів. Чиновник каже, що існує небезпека подальших обвалень, і зараз вони розглядають питання бетонування цих пустот.

А поки проблема вирішується чиновниками, місцеві жителі переживають, як би червневі дощі не погіршили ситуацію.

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