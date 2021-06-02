Трагедія під час шкільної екскурсії: у Львівській області біля водоспаду загинула дитина (фото)

У Львівській області в середу, 2 червня, сталася трагедія: під час шкільної екскурсії до водоспаду загинув учень 6-го класу.

Про це повідомили в облуправлінні ГСЧС.

Відомо, що загибель дитини трапилася в Стрийському районі в селі Кам'янка, куди відправився 6 клас однієї зі шкіл Львова.

Вже біля водоспаду дитина послизнулася, впала у воду і почала тонути. Ситуація ускладнилася тим, що хлопчик зачепився за дерево, яке довелося розрізати рятувальникам.

За допомогою спеціальних мотузок дитину витягли з води і передали медикам, однак ті не змогли її реанімувати і констатували смерть. Хлопчику було 12 років.

Нагадаємо, в Білій Церкві діти влаштували самосуд над школяркою.