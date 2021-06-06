У центрі Львова серед білого дня носили голу дівчину в труні: відео здивувало мережу

У центрі Львова невідомі носили вулицями міста труну, всередині якої знаходилася повністю оголена дівчина. Остання була жива і посміхалася перехожим.

Зацензурене відео можна подивитися в Телеграм-каналі "Телеграфу":

На відео видно, що всередині труни сидить гола дівчина з пофарбованим в яскраві кольори волоссям. Попереду йдуть чоловік з плакатом та інша дівчина з камерою.

Оригінал можна подивитися тут. Варто відзначити, що відео ще зняли вчора.

Українці в мережі почали активно обговорювати таку поведінку молодих людей, думки розділилися.

Одні припустили, що це "реклама ритуальних послуг". Інші почали заявляти, нібито таким чином висловлюють "фемінізм і сексуалізацію тіла". Один з коментаторів допустив, що молоді люди протестують "проти адекватності або здорового глузду".

Нагадаємо, у травні "Телеграф" розповідав, що у Львові іноземець, громадянин Нідерландів, пристає до дівчат з непристойними пропозиціями.