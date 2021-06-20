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Помічник нардепа підстрелив людину в ногу та потрапив у бійку в Харкові (відео)

Помічник нардепа підстрелив людину в ногу та потрапив у бійку в Харкові (відео)
Оновлено 12:04 Сьогодні Телеграф

19 червня близько 20:30 в Харкові на вулиці Новоолександрівська помічник народного депутата від партії "Слуга народу" Олександра Куницького Дмитро Ніконов поранив людину на парковці.

Про це повідомляє Телеграм-канал "АНТІКОРУПЦІЙНІЙ БЛОК".

За словами Ніконова, незнайомий йому водій припаркувався біля зарядної станції. Ніконов попрохав чоловіка переставити автомобіль на інше місце, але той повівся агресивно і вдарив Ніконова в обличчя. Після цього помічник нардепа дістав травматичний пістолет і вистрілив у землю, і нібито потерпілий сам "набіг мізинцем на гумову кулю".

За словами пораненого чоловіка, коли він припаркував свій автомобіль, до нього підійшов Ніконов і попрохав переставити машину на інше місце. Він відмовився. Тоді помічник нардепа став грубити, бити по його машині, а коли водій вийшов, вдарив його декілька разів і вихопив пістолет. Водій вдарив Ніконова у відповідь, намагаючись вибити пістолет з рук, але це йому не вдалося, після чого Ніконов почав стріляти і поранив його.

Крім того, на місці стрілянини опинився член громадської організації "Антикорупційний блок учасників АТО" Антон Сосницький.

Як він розповів в коментарі Depo.Харьков, до місця події приїхала "група підтримки" Ніконова. Друзі чи охоронці перешкоджали роботі журналістів, заважали зйомці. Сосницький поскаржився поліції, після чого було складено заяву.

Слід зазначити, що в Україні обмежено право на володіння травматичною зброєю. Таке право мають тільки деякі громадяни, одні з яких - журналісти. Дмитро Ніконов, який є власником компанії "Автоентерпрайз", представляється і журналістом, і помічником депутата, і особою, яка охороняється.

Нагадаємо, тиждень тому в Херсонській області на трасі Одеса - Мелітополь і Чаплинка - Нова Каховка поліцейський стріляв по людях. Одна куля потрапила в ногу водія, друга - в живіт його товариша.

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Тетяна Гулевата
Автор: Тетяна Гулевата Більд-редактор, веб-дизайнер
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Слуга народу, Харків, Дмитро Ніконов.
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