Бойовики різко посилили провокації на Донбасі: в хід йдуть гранатомети, міни і безпілотники

Після відносного затишшя (3-7 обстрілів на добу) бойовики різко посилили провокації на окупованому Донбасі. У ніч на понеділок російські найманці 14 раз порушили режим тиші.

Про це інформують в штабі Операції об'єднаних сил.

Відомо, що у Красногорівки бойовики стріляли з протитанкових гранатометів і мінометів 120 калібру. У Гнутового - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. А в районі Луганського окупанти двічі стріляли з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Чотири рази бойовики порушували режим тиші у Водяного. Також було неспокійно біля Майорська і Золотого-4.

Згідно з інформацією ООС, в ніч на вівторок було тихіше, ніж напередодні. Окупанти обстрілювали українських військових тричі - біля Авдіївки, Мар'їнки, над якою пролітав безпілотник, і Золотого-4.

Повідомляється, що наші військові відкривали у відповідь вогонь, і, на щастя, втрат з боку української армії немає.

Нагадаємо, бойовики так званої "ДНР" зазнали серйозних втрат, розширюючи мінне поле на Донбасі.