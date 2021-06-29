На трасі "Київ-Одеса" у самоскида на повному ходу вибухнуло колесо: момент потрапив на відео

Під Києвом на Одеській трасі сталося ДТП з вантажівкою, у якої на високій швидкості лопнуло колесо.

Відео того, що сталося, зроблене іншими учасниками дорожнього руху, розмістили в Телеграм-співтоваристві "Київ Оперативний".

На записі видно, як шина буквально вибухає на ходу, і водій з'їжджає з дороги на узбіччя.

Видимість на даній ділянці обмежена, так як після події все в пилу і диму. На щастя, ніхто не постраждав.

Автори поста пишуть, що про стан гуми вантажівок чомусь прийнято згадувати лише тоді, коли трапляється щось подібне.

Нагадаємо, в місті Березне Рівненської області у завантаженого лісом причепа вантажівки "УРАЛ" відірвало колесо і потрапило в пішохода, від чого йому буквально відірвало руку і він помер.