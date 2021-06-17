Оторвавшееся от грузовика колесо убило пешехода на Ровенщине: фото и подробности трагедии

В городе Березно Ровенской области в четверг, 17 июня, у груженного лесом прицепа грузовика "УРАЛ" оторвало колесо и попало в пешехода, от чего ему буквально оторвало руку и он скончался.

Об этом в четверг вечером сообщает Отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Согласно информации, правоохранители получили сообщение об автопроисшествии на улице Корецкой в 16:40 четверга.

Полицейские на месте происшествия установили, что во время движения у грузового автомобиля "УРАЛ" произошла разгерметизация колеса, в результате чего был травмирован пешеход – 45-летний местный житель, который шел по тротуару в попутном направлении.

"Медики скорой диагностировали у пострадавшего травматическую ампутацию руки и госпитализирован", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи, на месте ЧП "при осмотре пострадавшего (примерно 30 лет) было выявлено, что колесо попало в область правой верхней конечности. Предварительный диагноз: травматическая ампутация правой верхней конечности на уровне нижней трети плеча", - говорится в сообщении на странице Центра в соцсети Facebook.

Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь в соответствии с протоколом и госпитализировали в Березновскую центральную районную больницу.

"По состоянию на 19 часов стало известно, что пострадавший умер в больнице", - говорится в информации.

В полиции сообщили, что по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователи следственного управления начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

"Водитель грузовика - 40-летний березновчанин, по результатам освидетельствования на состояние опьянения - трезвый. Впрочем, у него также отобрали образцы крови", - добавили в полиции.

Как сообщалось, на Харьковщине бензовоз лоб в лоб столкнулся с грузовиком.