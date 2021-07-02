На Львівщині за кермом BMW загинула 11-річна дитина, яка везла п'яного батька з приятелем (фото)

У ніч на п'ятницю, 2 липня, в селі Рясне-Руське біля Львова сталася страшна ДТП за участю 11-річного хлопчика. Дитина була за кермом BMW, яким дозволив управляти батько. І, в результаті аварії, хлопчик помер.

Про це розповіли в Львівському облуправлінні Нацполіціі.

Повідомляється, що ДТП сталася близько опівночі. 11-річний хлопчик за кермом легковика не впорався з керуванням і влетів в кювет. Травми дитини виявилися несумісні з життям.

Копи кажуть, що сісти за кермо хлопчикові дозволив його батько - 35-річний житель Львова, який разом з 23-річним власником авто знаходився в нетверезому стані в цій же машині. Обидва знаходяться в лікарні з травмами середньої тяжкості.

У поліції за фактом даного ДТП відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Триває розслідування.

Нагадаємо, на трасі Дніпро-Харків в місті Новомосковськ сталася жорстка ДТП.