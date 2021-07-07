Вистрілили прямо в обличчя: останні новини про перестрілку в Києві

У поліції розповіли подробиці стрілянини на Голосіївському проспекті Києва, де один з мешканців багатоповерхівки відкрив вогонь по правоохоронцям.

За словами начальника столичної поліції Андрія Крищенка, патрульні прибули на виклик в квартиру, де відбувався конфлікт. Однак власник вистрілив з мисливської рушниці в бік копів: один отримав вогнепальне поранення обличчя, другий правоохоронець поранений в руку.

Після цього, продовжує Крищенко, чоловік закрився в своїй квартирі. На місці працює спецназ і триває операція із затримання стрілка.

У Мережі також з'явилася інформація про те, що агресор перебуває в стані алкогольного сп'яніння і розповів родичу по телефону, що його квартиру штурмує поліція і він вимагає адвокатів. Родич стрілка також повідомив, що цю квартиру нібито намагалися відібрати рейдери, тому чоловік дістав зброю.

Нагадаємо, в київському ТРЦ, який розташований на Оболонському проспекті, сталася перестрілка, в результаті чого в лікарню госпіталізували 25-річного чоловіка.