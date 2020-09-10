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В киевском ТРЦ произошла перестрелка: есть пострадавший

В киевском ТРЦ произошла перестрелка: есть пострадавший
Обновлено 20:31 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com
В столице в ТРЦ, который расположен на Оболонском проспекте, произошла перестрелка, в результате чего в больницу госпитализировали 25-летнего мужчину. Об этом сообщает ГУНП в Киева.

"ЧП произошло в одном из торгово-развлекательных центров на проспекте Оболонском. В результате конфликта пострадавший с огнестрельным ранением доставлен в больничное учреждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства. 

"Сегодня в 18:15 в столичную полицию поступила информация о стрельбе в одном из ТРЦ на проспекте Оболонском. По вызову немедленно выехали наряды полиции и следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений", - рассказали в полиции.

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Отмечается, что предварительно установлено, что в помещении заведения между потерпевшим и несколькими неизвестными возник конфликт. Впоследствии один из участников достал пистолет, предварительно травматического действия и несколько раз выстрелил в своего оппонента. 

25-летний пострадавший с огнестрельными ранениями нижних конечностей доставлен в больничное учреждение. Злоумышленники с места происшествия скрылись.

Сейчас на месте правоохранители проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения. По результатам проверки этому событию будет дана правовая квалификация.

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Все по теме:

Киев, Перестрелка, Оружие, ГУНП.

Автор:

Телеграф
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