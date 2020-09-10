В киевском ТРЦ произошла перестрелка: есть пострадавший

"ЧП произошло в одном из торгово-развлекательных центров на проспекте Оболонском. В результате конфликта пострадавший с огнестрельным ранением доставлен в больничное учреждение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства.
"Сегодня в 18:15 в столичную полицию поступила информация о стрельбе в одном из ТРЦ на проспекте Оболонском. По вызову немедленно выехали наряды полиции и следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений", - рассказали в полиции.
Отмечается, что предварительно установлено, что в помещении заведения между потерпевшим и несколькими неизвестными возник конфликт. Впоследствии один из участников достал пистолет, предварительно травматического действия и несколько раз выстрелил в своего оппонента.
25-летний пострадавший с огнестрельными ранениями нижних конечностей доставлен в больничное учреждение. Злоумышленники с места происшествия скрылись.
Сейчас на месте правоохранители проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения. По результатам проверки этому событию будет дана правовая квалификация.