Припливли прямо на пляж: дельфіни порадували українських відпочивальників в Одесі (відео)

В елітному котеджному селищі Совіньйон в Одесі дельфіни підпливли прямо до відпочиваючих.

Про це в четвер повідомляє Teledram-канал "Одеса Info".

Один з туристів в соцмережі поділився відео, на якому видно, що морські істоти взагалі не бояться підпливати до людей і спокійно плавають поруч з ними.

Як видно на кадрах, відпочивальники навіть перестали купатися і стояли, спостерігаючи за дельфінами.

Читачі каналу також не залишилися байдужими і написали коментарі зі своїм враженням від побаченого.

Крім розчулення, вони ще дивуються, що туристи не спробували зловити дельфіна.

Також один з коментаторів, висловлюючи стурбованість за життя та здоров'я тварини, зазначив, що для своєї ж безпеки краще б йому плисти якомога далі від людей.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Криму рибалки вбивають червонокнижних дельфінів - прив'язують за хвіст до каменя і скидають його на дно.