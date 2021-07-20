На 32 році життя в ДТП загинув відомий український футболіст

У Бурштині в ДТП загинув відомий 31-річний футболіст Ігор Цимбалістий. Про це у вівторок, 20 липня, повідомили в Нацполіціі Івано-Франківської області.

За інформацією поліції, зіткнення сталося вранці. Легковий автомобіль Renault врізався у вантажівку "Tata". В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій «Renault» загинув на місці події, а троє пасажирів з тілесними ушкодженнями були доставлені в лікарню.

За інформацією поліції, в лікарні, не приходячи до тями, помер один з пасажирів Renault. Ним виявився 31-річний відомий футболіст Ігор Цимбалістий. Він грав за команди "Енергетик" Орлово і "Єдність" Плиски. Остання його команда - "Прикарпаття-Тепловик" з Івано-Франківська.

За фактом аварії слідчі почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування.