У центрі Дніпра вранці прогримів вибух (фото)

У Дніпрі в Соборному районі міста прогримів вибух в житловому будинку. Про це в середу, 21 липня, повідомляє прес-служба поліції регіону на сторінці в Facebook.

За інформацією відомства, сьогодні вранці в поліцію надійшло повідомлення про вибух в нежитловому приміщенні на першому поверсі одного з будинків на проспекті Дмитра Яворницького в Соборному районі Дніпра. В результаті вибуху в будинку повибивало вікна.

"Правоохоронці зараз на місці події. У результаті вибуху жертв немає", - йдеться в повідомленні.

В даний момент на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, кінологи. Встановлюються всі обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Раніше, "Телеграф" писав про те, що в Дніпрі на проспекті Олександра Поля в відділенні "Ощадбанку" невідомі підірвали банкомат і викрали касети з грошима.

В Одеській області в селищі Хлібодарське вибухнув газовий балон.