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Захопив та 4 дні утримував судно: СБУ затримала першого в історії країни пірата (фото)

Захопив та 4 дні утримував судно: СБУ затримала першого в історії країни пірата (фото)
Оновлено 11:51 Сьогодні Телеграф прес-центр СБУ

Співробітники Служби безпеки України провели операцію по затриманню українського пірата, котрий звинувачується в захопленні судна в Індійському океані та вимаганні грошей за його визволення. Це перший випадок офіційної підозри особи в піратстві за всю історію України.

Про це на своєму сайті повідомляє в середу, 21 липня, Служба безпеки України.

За даними спецслужби, піратом виявився мешканець Миколаївщини. Чоловік був співробітником міжнародної компанії, що займається охороною комерційних суден від нападу піратів, але вчинив зовсім навпаки.

Загрожуючи зброєю капітанові, українець захопив судно та заявив, що вимагає зміни курсу та суму $500 тис. Почались перемовини з компанією судновласника, котрі тривали 4 дні. Вмовити загарбника відступити вдалось, заплатив йому $6 тис.

Однак на цьому піратські пригоди українця не закінчились. Коли зловмисник повернувся на водну базу охоронної компанії, він захопив її арсенал і почав нові перемовини. На цей раз чоловік вимагав $100 тис., в іншому випадку загрожував втопити зброю. Отримати здобич піратові не вдалось: його зупинили своїми силами співробітники охоронної фірми.

В СБУ відмітили, що затримати правопорушника вдалось лише в Україні, адже на нейтральні води не розповсюджується юрисдикція жодної з держав. Пірата затримали в Миколаєві. При цьому чоловік декілька раз змінював паспорти та місце проживання після приїзду до України.

Затримання провели співробітники СБУ, підозрюваному об’явили про підозру за ч. 1 ст. 446 КК України (піратство).

Нагадаємо, що в березні цього року пірати напали на танкер з українцями на борту біля берегів Африки.

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Олександр Лапин
Автор: Олександр Лапин
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СБУ, Пират, Затримання, Пограбування, Захоплення.
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