Україна буде змушена терміново звільняти Донбас: Гримчак вказав на важливу причину

Видача російських паспортів жителям Донбасу може привести до поглинання цієї території РФ. Про це в середу, 21 липня, в ефірі Oboz TV розповів екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак.

Гримчак прокоментував рішення Росії про те, що жителі окупованого Донбасу зможуть взяти участь в голосуванні на виборах до Держдуми РФ. На його думку, в даний момент мова йде про поглинання цієї території Російською Федерацією, і саме з цією метою раніше місцевим жителям почали масово видавати паспорти РФ.

Він вважає, що російська сторона може готуватися до інтеграції Донбасу до складу РФ. Також він зазначив, що через те, що відбувається, України в найближчій перспективі доведеться звільняти окуповані території Донбасу, для цього є два варіанти - дипломатичним шляхом, шляхом переговорів, або ж суто військовим шляхом.

Раніше ми писали про те, що секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що ВСУ може звільнити окупований Донбас, однак у цього рішення занадто висока ціна - життя десятків тисяч людей