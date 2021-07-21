Скачать
Середа, 21.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
В Україні ажіотаж навколо звільнення військових льотчиків: що говорять в командуванні
В Україні ажіотаж навколо звільнення військових льотчиків: що говорять в командуванні
Вашингтон просить Київ не критикувати угоду по "Північному потоку-2": що обіцяють в обмін
Вашингтон просить Київ не критикувати угоду по "Північному потоку-2": що обіцяють в обмін
Через негоду частина поїздів прямують із значним запізненням (список)
Через негоду частина поїздів прямують із значним запізненням (список)
В'язницю під Києвом виставили на продаж за сотні мільйонів гривень: як вона виглядає (фото)
В'язницю під Києвом виставили на продаж за сотні мільйонів гривень: як вона виглядає (фото)

Україна буде змушена терміново звільняти Донбас: Гримчак вказав на важливу причину

Україна буде змушена терміново звільняти Донбас: Гримчак вказав на важливу причину
12:14 Сьогодні Телеграф

Видача російських паспортів жителям Донбасу може привести до поглинання цієї території РФ. Про це в середу, 21 липня, в ефірі Oboz TV розповів екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак.

Гримчак прокоментував рішення Росії про те, що жителі окупованого Донбасу зможуть взяти участь в голосуванні на виборах до Держдуми РФ. На його думку, в даний момент мова йде про поглинання цієї території Російською Федерацією, і саме з цією метою раніше місцевим жителям почали масово видавати паспорти РФ.

Він вважає, що російська сторона може готуватися до інтеграції Донбасу до складу РФ. Також він зазначив, що через те, що відбувається, України в найближчій перспективі доведеться звільняти окуповані території Донбасу, для цього є два варіанти - дипломатичним шляхом, шляхом переговорів, або ж суто військовим шляхом.

Раніше ми писали про те, що секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що ВСУ може звільнити окупований Донбас, однак у цього рішення занадто висока ціна - життя десятків тисяч людей

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Наталя Магдик
Автор: Наталя Магдик
Перегляди: 51

Все по темі:

Паспорт, Росія, Донбас, новини Донбасу.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Дельта" - не найстрашніший: ВООЗ розсекретила можливий сценарій пандемії коронавірусу в світі
02 Кава корисна для здоров'я? Кардіологи з США здивували результатами дослідження
03 Аварія на хімпідприємстві в Рівному: на місто насувається помаранчеве хмара викидів (відео)
04 "Постраждалих та загрози немає": аварія на заводі "РівнеАзот" ліквідована, а викид хімікатів безпечний, запевняють в МВС
05 Віктор Чумак вимагав призначити йому пенсію 135 тис грн, оскільки "16 днів служив в армії"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
На 32 році життя в ДТП загинув відомий український футболіст
На 32 році життя в ДТП загинув відомий український футболіст
&quot;Дельта&quot; - не найстрашніший: ВООЗ розсекретила можливий сценарій пандемії коронавірусу в світі
"Дельта" - не найстрашніший: ВООЗ розсекретила можливий сценарій пандемії коронавірусу в світі
На тлі &quot;Дельти&quot; і цвілі в Індії спалахнув новий смертоносний вірус: подробиці
На тлі "Дельти" і цвілі в Індії спалахнув новий смертоносний вірус: подробиці
&quot;Казанський стрілок&quot; Галявієв, який розстріляв 9 людей, уникне в'язниці: подробиці
"Казанський стрілок" Галявієв, який розстріляв 9 людей, уникне в'язниці: подробиці
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся