Мер Кам'янського Білоусов відмивав мільйони на аптеках і закупівлі ліків – ЗМІ

Мер міста Кам'янське Андрій Білоусов опинився в центрі корупційного скандалу з муніципальними аптеками. Разом з подільниками він виводив на підконтрольні фірми десятки мільйонів гривень бюджетних коштів, повідомляє Aif.ua.

Одна зі схем, на якій наживався Білоусов, стосується закупівель медичних препаратів за рахунок міського бюджету. Близькі до Білоусова фірми фактично монополізували постачання медпрепаратів у міські лікарні та комунальні аптеки.

За даними журналістів, схеми стали ще масштабнішими після того, як Білоусов отримав контроль над Кам’янською міськрадою в результаті перемоги своєї партії "Бджола" на виборах восени 2020 року.

На сесії міськради депутати прийняли рішення про створення мережі КП "Міська аптека", а також виділили 20 млн грн на її розвиток. Директором Білоусов призначив члена партії "Бджола" Максима Чехуту, який також керує ГО "Фонд розвитку Кам’янського". Президентом фонду є кум мера Білоусова Іванов - засновник "Укрфармгруп", яка постачає препарати мережі комунальних аптек.

“Таким чином, мерія Кам'янського фактично профінансувала створення мережі аптек, яку відразу ж віддали на відкуп близького кола міського голови", - повідомляють журналісти.

Крім того, друзі Білоусова є засновниками компаній "Дніпрофармація" (через депутата "Бджола" Олександра Лукашова) та "Діаліз Медик" (через маму Олександра Іванова, Валентину). Компанії разом з "Укрфармгруп" повністю монополізували закупівлі, які проводить Кам'янська міськрада. За пару років вони отримали від комунальних лікарень, підприємств і управління охорони здоров'я майже 140 млн гривень.

У грудні 2019 року через те, що в 9-ту міську лікарню закупили фальсифікований препарат "Дипрофол", у семи пацієнтів почали відмовляти органи через токсичний шок. Одна пацієнтка померла. Однак, ніхто не поніс відповідальності.

На думку журналістів, Білоусову і його оточенню допомогли зв'язки. Брат мера Кам'янського Юрій Білоусов працює в Генпрокуратурі. Ще один впливовий зв'язок - Михайло Бабенко, колишній глава ПАТ "Укрмедпром" і нинішній керівник Державного експертного центру МОЗ, який раптово побажав стати депутатом Кам'янської міськради.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про розкрадання 8 мільйонів гривень на облаштуванні скверу в Кам'янському.