"Що значить діти" - в бердянському зоопарку мавпа грає з левом (відео)

У Мережу виклали відео з приватного зоопарку "Сафарі" в Бердянську Запорізької області на якому дитинчата мавпочки і лева мирно грають один з одним.

Запис розмістили на офіційній сторінці зоопарку в Facebook.

Левеня жартівливо хапає мавпочку за підгузок, а та викручується з його хватки. "Що означає дітки", - коментують користувачі під відео.

Маленька мавпочка Фіона і нова мешканка зоопарку левиця Хеппі вже встигли подружитися. Хеппі з'явилася в Бердянському зоопарку місяць тому - 29 червня. А від малятка Фіони відмовилася мама.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одеському зоопарку поповнення - європейська лань народила малят. А для тих, кому не вистачає позитиву зробили фотодобірку милих і кумедних тварин.