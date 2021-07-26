У Сумській області на маленьких дітей впав дах гойдалки: їх врятувало диво

У місті Ромен жінка вирішила покатати свого дев'ятимісячного сина на гойдалку в дитячому парку. Поруч з ним вона посадили дворічну дівчинку. Однак під час катання на дітей впав дах цих гойдалок. Завдяки тому, що діти були маленького зросту, шматок метал їх не травмував.

Про це в понеділок, 26 липня, написала мама хлопчика Настя Клочко на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні на цій гойдалці в парку катала свого 9-місячного сина, поряд була дівчинка 2-х років. Під час катання криша впала на дітей. Діти в нормі, по голові не стукнуло, бо низькі на зріст, але якби були трохи вищі, була б *опа. Я не знаю, куди потрібно звертатися у таких випадках, пишу це лише для того, щоб на це звернули увагу і попередили інші нещасні випадки", - написала вона.

Жителі міста розповіли, що гойдалки на майданчику дуже старі і їх давно вже пора було списати. За словами однієї із співрозмовниць, на них вона каталася, коли їй самій було два роки, а зараз їй вже 37. Інша жінка зазначила, що всі атракціони, які в хорошому стані - всі за гроші, а інші ж просто в жалюгідному стані.