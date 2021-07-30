З'явилися фото аварії на Полтавщині, де поїзд на переїзді врізався в фуру

У ніч на 30 липня в Полтавській області сталося ДТП на залізниці за участю важкої фури і поїзду, який перевозив військових і техніку.

За інформацією прес-служби "Укрзалізниці", НП сталася на регульованому переїзді поблизу станції Решетилівка на Полтавщині в 2:51. Відомо, що в поїзд був вантажним, однак цього разу він перевозив військових і техніку.

На щастя, в результаті аварії ніхто не постраждав, але медики все ж потрібні були для чергової - співробітниці ж/д переїзду, яка перенесла стрес від побаченого.

На місці з ночі працюють ремонтники-залізничники, щоб мінімізувати затримки поїздів. Із запізненням від години до двох до місць призначення прибудуть потяги "Харків - Ужгород", "Хмельницький - Лисичанськ", "Маріуполь - Київ", "Дніпро - Трускавець" та "Одеса - Ковель".

Раніше ми повідомляли, що в Польщі поїзд врізався у вантажівку на залізничному переїзді, в результаті чого травмувалося восьмеро людей. В результаті, вагони зійшли з рейок і потрібна була евакуація.