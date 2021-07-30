Скачать
Субота, 31.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Росія не піде з Криму і Донбасу навіть після смерті Путіна, - Казарін
Росія не піде з Криму і Донбасу навіть після смерті Путіна, - Казарін
Суд відхилив апеляцію Медведчука: нардеп залишиться під домашнім арештом (фото)
Суд відхилив апеляцію Медведчука: нардеп залишиться під домашнім арештом (фото)
З'явилися фото аварії на Полтавщині, де поїзд на переїзді врізався в фуру
З'явилися фото аварії на Полтавщині, де поїзд на переїзді врізався в фуру
Викраденого суддю Чауса знайшли в одному з українських сіл (фото)
Викраденого суддю Чауса знайшли в одному з українських сіл (фото)

Аж дух захоплює: фото українських заходів сонця викликали захват у користувачів мережі

Аж дух захоплює: фото українських заходів сонця викликали захват у користувачів мережі
23:31 Пт, 30 Липень 2021 Телеграф Facebook

У селі Табанове Кіровоградської області Голованівського району одна із місцевих мешканок з висоти пташиного польоту зробила фото прекрасних заходів сонця і поділилася ними в соцмережах.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook Оксана Чорна, яка власне і знімала природу.

"Магічні заходи над селом Табанова. І навіть запалювача зірок змогла сфотографувати", - підписала фото жінка.

На знімках можна побачити прекрасні рожеві заходи і природу, яка завдяки сонцю виглядає ще гарніше.

Інші користувачі соцмережі не змогли пройти повз і прокоментували новий пост Оксани, захопившись красою, зображеною на фотографіях.

"Не здивуюся якщо завдяки вашим фото туди потягнутися туристи", - написала одна з читачок.

Раніше "Телеграф" показував знімки природи, що надихають на подорожі.

Також нагадуємо про покинутих людьми місцях, які довели, що природа сильніша за цивілізацію.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
Перегляди: 34

Все по темі:

Природа, Пейзажи, Україна, Кіровоградська область, Захід сонця.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Росія стягує війська в Білорусь: які прогнози дають аналітики НАТО?
02 Вакцина Pfizer слабшає через півроку: чи потрібно робити щеплення повторно?
03 Понад 40 людей загинули і близько 150 зникли безвісти через повінь в Афганістані (фото, відео)
04 Росія не піде з Криму і Донбасу навіть після смерті Путіна, - Казарін
05 Туреччина горить, але в Мармарис і Бодрум продовжують відправляти туристів: скільки коштують "гарячі" путівки
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У серпні українці відзначатимуть День незалежності: календар свят на останній місяць літа (інфографіка)
У серпні українці відзначатимуть День незалежності: календар свят на останній місяць літа (інфографіка)
Російський модуль &quot;Наука&quot; розгорнув МКС: що сталося після стикування
Російський модуль "Наука" розгорнув МКС: що сталося після стикування
У Китаї після рейсу з Москви зафіксували спалах штаму &quot;Дельта&quot; в 26 містах
У Китаї після рейсу з Москви зафіксували спалах штаму "Дельта" в 26 містах
Яке свято 31 липня: народні прикмети і заборони
Яке свято 31 липня: народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся