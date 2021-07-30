Аж дух захоплює: фото українських заходів сонця викликали захват у користувачів мережі

У селі Табанове Кіровоградської області Голованівського району одна із місцевих мешканок з висоти пташиного польоту зробила фото прекрасних заходів сонця і поділилася ними в соцмережах.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook Оксана Чорна, яка власне і знімала природу.

"Магічні заходи над селом Табанова. І навіть запалювача зірок змогла сфотографувати", - підписала фото жінка.

На знімках можна побачити прекрасні рожеві заходи і природу, яка завдяки сонцю виглядає ще гарніше.

Інші користувачі соцмережі не змогли пройти повз і прокоментували новий пост Оксани, захопившись красою, зображеною на фотографіях.

"Не здивуюся якщо завдяки вашим фото туди потягнутися туристи", - написала одна з читачок.

Раніше "Телеграф" показував знімки природи, що надихають на подорожі.

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