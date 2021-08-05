У Вінницькій області хімзавод створив "озера" з відходами: що йому загрожує

Під час позапланової перевірки Госекоіспекція знайшла порушення в утилізації хімічних відходів на підприємстві "Укрхімресурс", за що його керівництво тепер має виплатити великий штраф: 150 мільйонів гривень.

Про це повідомив керівник Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований на своїй сторінці в Facebook.

Стало відомо, що на території підприємства створили 13 штучних озер з відходами, серед яких - небезпечний гудрон. В результаті було забруднено земельну площу розміром 1100 квадратних метрів.

Також з'ясувалося, що на ТОВ "Укрхімресурс" не оцінювали свій вплив на навколишнє середовище в рамках поводження з шкідливими відходами. Це є грубим порушенням законодавства, каже чиновник.

Госекоіспекція зажадала відшкодувати збитки, завдані екосистемі. Крім того, до Вінницького окружного адміністративного суду направили позов, що вимагає припинення діяльності підприємства до усунення всіх порушень.

Нагадаємо, звинувачення в забрудненні навколишнього середовища також висунули і Миколаївському глиноземному заводу, через відходи якого з місцевих водойм зникла більшість видів риби, а вода в колодязях прибережних населених пунктів стала непридатною для пиття.