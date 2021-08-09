В Одесі сталася надзвичайна подія з ліфтом: застряглих в кабінці людей довелося діставати рятувальникам (відео)

В Одесі обірвався ліфт з чоловіком і жінкою в кабіні.

Як повідомляє "Ху**а Одеса", пригода сталася на вулиці Висоцького 5/1.

Відзначається, що ліфт впав з п'ятого поверху, але зміг зупинитися.

Як повідомляє Думська, в ГСЧС кажуть, що ліфт зробив екстрене гальмування між третім і четвертим поверхами.

Прибулі на місце рятувальники звільнили застряглих в кабінці людей і передали їх лікарям. В результаті події постраждалих немає.

Разом з тим, в ЖКС "Суворовський" запевнили, що ліфт перевищив швидкість в районі третього поверху через що і спрацювала система блокування кабіни.

Як повідомлялося раніше, нещодавно подібна ситуація сталася в Харкові на вулиці Золочівській, 24. Тоді причиною екстреного гальмування стало те, що літній жінці стало погано, після чого вона сперлася на стінку кабіни, що й призвело до її блокування через перекос.