В Харькове оборвался лифт с женщиной внутри: в каком состоянии пострадавшая (видео)

В Харькове на улице Золочевской, 24 а в Холодногорском районе города оборвался лифт, внутри которого находилась женщина. Трагедию предотвратила система безопасности, которая удержала лифт от падения. Лифт пролетел несколько этажей.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

Пострадавшая спускалась с девятого этажа, лифт ехал очень быстро. В районе пятого этажа сработала система безопасности, и лифт сел на клинья.

Харьковчанке, которая была внутри, помогли выбраться сотрудники лифтового хозяйства.

Женщину забрала скорая, но госпитализация ей не понадобилась. Пользователи сообщают, что это второй случай за год в этом доме. Причины случившегося выясняют специалисты.

Ранее "Телеграф" писал, что с харьковчанами произошел вопиющий случай - у автобуса из Кирилловки отвалилось колесо на трассе.