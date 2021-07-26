Пассажиров не было в списках, а от автобуса "отвалилось" колесо: поездка в Кирилловку едва не обернулся трагедией для харьковчанки

Когда мы обращаемся в специализированную организацию по оказанию каких-либо услуг, то, безусловно, надеемся, что нам предоставят то, что мы просим, а также то, что обещает ее поставщик. Оплачиваем эту услугу... Но что-то происходит не так – и ожидаемая радость сменяется досадой. Еще обиднее, когда действие заказывали не для себя, а в подарок или для самых близких людей. Ну и "гнилой вишенкой" на торте становится бездушное, а иногда и откровенно хамское отношение к потребителю представителей провинившейся фирмы.

Так в расстроенных чувствах оказалась жительница Харькова Мария Уманская, которая воспользовалась помощью турагентства "Аркадия Тур", чтобы доставить на морское побережье свою пожилую маму и двух несовершеннолетних сынишек. После всех случившихся перипетий финансовый момент удалось уладить, но как высчитать и чем компенсировать потраченные нервы?

Своим неудачным опытом женщина поделилась в Фейсбуке, в ответ получив комментарии как заинтересованных, так и незаинтересованных лиц, а "Телеграфу" добавила подробностей.

- Моя мама недавно переболела пневмонией и врач порекомендовал ей отдых на море, причем, не имело значения на каком именно, - рассказывает Мария. – Так как она ослаблена болезнью, я побоялась отправлять ее далеко и потому мы выбрали Азовское море – от Харькова до курортной Кирилловки всего 5 часов езды и, в случае необходимости, я в любой момент могла бы туда быстро приехать. Билеты заказывала в "Аркадии Тур" - раньше услугами этого туроператора я не пользовалась, но обратилась к ним по совету знакомого. Автобус выбрали специально для того, чтобы ехать без пересадок. Отель на побережье был очень хорошим и отдых замечательным, вот только сама поездка оказалась с "приключениями".

По словам собеседницы, автобус, на котором предстояло ехать ее 72-летней маме и сыновьям 9 и 13 лет, на посадку поздним вечером подали с задержкой. Но это мелочи по сравнению с тем, что у водителя в списке (это обязательное требование при подобных перевозках пассажиров) не оказалось одного из ее детей, впрочем, как и места в заполненном автобусе. Впоследствии выяснилось, что подали на посадку не автобус турфирмы, а автобус субподрядчика, так как транспорт фирмы поломался. К тому же, что-то напутали при передаче данных. Длительное общение с водителем результата не принесло, он грубил, при этом пропустил в салон нетрезвую безбилетную пассажирку, рассчитавшуюся на месте. А представительница агентства, с которой Мария общалась по телефону, предложила бабушке... взять кого-нибудь из детей на руки! Отъезд сорвался. Забрав свои вещи, расстроенная семья покинула автобус.

Через полчаса у турагентства возникла новая идея: Марии позвонили и предложили... на такси догнать автобус в Коротиче (поселок под Харьковом), якобы, там оказался лишний человек и теперь уже есть свободное место. От такого решения проблемы Уманская отказалась. Ей пообещали, что на следующий день вопрос будет улажен и отдыхающие благополучно уедут к морю.

Но утро началось с того, что очередная сотрудница турагентства вместо приветствия строго спросила: "А как так получилось, что вы не уехали?". Выяснив, принесла извинения и "решила" вопрос. Бабушка с внуками уехала, хотя всю дорогу пассажиры боялись за свою жизнь, ведь водитель поданного автобуса, по словам матери Марии, со всей силы давил на газ.

- Ну ладно, бывает такая накладка, чисто рабочая, все понервничали, попереживали, я, может, не очень корректно вела себя, когда мне водитель начал хамить, - признается харьковчанка. – Я бы даже компенсацию с туроператора не взяла за эту историю, потому что в кирилловском отеле без проблем сдвинули бронь на день. Но на обратном пути ситуация вновь вышла из-под контроля организатора перевозок. Сначала родных хотели увезти на день раньше, не учтя, что срок их отдыха на день сдвинулся, а затем забирала их та же "маршрутка" с любителем скорости. И перед Мелитополем у автобуса сначала случилась проблема с одним колесом, а потом другое колесо вообще отвалилось и покатилось по дороге! То есть, возникла опасная аварийная ситуация. Однако туроператор в телефонном режиме заявил пассажирам, что "они здесь ни при чем, ответственность несет водитель, иного автобуса никто искать не будет, отремонтирует – поедете". Водитель советовал "не кипишевать" и хамил возмущенным пассажирам. Мне пришлось срочно купить билет на поезд из Мелитополя, мама вызвала такси и уехала с детьми на ж/д вокзал. К ним присоединился еще один человек, решивший не подвергать себя опасности на трассе.

Когда женщина описала все эти злоключения в соцсети, на нее вышла представитель перевозчика и пыталась защитить агентство – дескать, автобус был не их, и они ни при чем. "Туроператор – это те люди, у которых я покупала билеты, и я не знаю, кто у них субподрядчик, и кто отвечает за неисправный транспорт" - пояснила Мария.

Затем с ней поочередно связывались сотрудники "Аркадии Тур" и перевозчика, просили убрать пост, якобы, из-за него работница лишится места. И даже, по словам самой Марии, предлагали за это деньги.

Позвонила и владелица турфирмы, также озвучившая свою позицию: они за транспорт субподрядчиков не отвечают и контролировать их не могут. Словом, выходной день пришлось потратить на длительное обсуждение с организациями круга их обязанностей перед клиентами. В итоге, деньги за проезд в одну сторону пообещали вернуть и вернули. А в комментариях под постом даже предложили "проехаться в комфортабельном автобусе бесплатно в обе стороны".





Родные Марии уже дома, и компенсация получена, вот только тревога за судьбы других пассажиров ее не отпускает. "Если вы думаете, что можно безнаказанно подвергать людей опасности - вы ошибаетесь". Женщина настаивает на проверке технического состояния автопарка фирмы, проверке и подтверждении квалификации водителя, управлявшего автобусом, в котором ехала ее семья. "Ну и отдельное мерси за испорченную часть отдыха и мамин корвалол" – не сдерживается она от едкого замечания.

- К сожалению, у нашего перевозчика (мы как посредники) были некоторые изменения с транспортом, без согласования с нами, - пояснили "Телеграфу" в "Аркадии Тур". – Но туристам были тысячи раз принесены извинения и произведен возврат стоимости билета. Мы искренне сожалеем, что так получилось, целый день разбираемся с перевозчиком, почему так было. Нас подставил перевозчик, но они также звонили Марии, извинялись перед ней и ее мамой.

До менеджера перевозчика, к сожалению, дозвониться не удалось – похоже, что там решили на некоторое время обезопасить себя от нежелательных звонков и отключили телефон.