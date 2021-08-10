"Мужик на висоті, так би мовити": любовні втіхи пари на загальному балконі в Одесі повеселили мережу

В Одесі пара зайнялася сексом на загальному балконі 25-го поверху одного з житлових комплексів. Любовні втіхи молодих людей потрапили на відео і повеселили користувачів мережі.

Про це вранці у вівторок, 10 серпня, повідомляє місцевий Telegram-канал "Одеса INFO".

Відомо, що інцидент стався у житловому комплексі "27 Перлина". Відео 18+ з місця подій можна подивитися онлайн ТУТ.

У мережі відео без уваги не залишилося, а коментатори, як завжди, розділилися на два табори - тих, хто не бачить в цьому нічого страшного, і тих, кого такий хід подій обурює.

"Романтика у всій її красі", - написав з іронією Єгор.



"Вона вдавилася кісточкою, він з неї витрушує, ніби все ясно" - іронізував користувач Сергій.

"Хоч би обличчям дівчину повернув до панорами. А то упер в стінку. І сам би милувався", - зазначив Андрій.

Ще частина передплатників обурилася тим, що відео любовних утіх взагалі з'явилося у спільноті, так як "це особиста справа кожного".



Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі парочка займалася сексом прямо на вулиці, але їх перервали поліцейські.