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Пішохода розірвало на частини: ексклюзивні фото з місця аварії під Києвом

Пішохода розірвало на частини: ексклюзивні фото з місця аварії під Києвом
Оновлено 09:16 Сьогодні Телеграф

Під Києвом сталося смертельне ДТП. Чоловік намагався перебігти через жваву автомагістраль в недозволеному місці і потрапив під колеса автомобіля.

На місці події побував кореспондент "Телеграфа".

ДТП сталося на Житомирській трасі поблизу зупинки транспорту у Гурівщини.

Чоловіка у віці приблизно 40 років збив водій автомобіля Dodge з київськими номерами, що рухався на великій швидкості. Вказується, що сила зіткнення була настільки високою, що недбайливого пішохода розірвало на частини.

Отримати коментар водія легковика не вдалося, оскільки прибули на місце поліцейські відвезли того на експертизу.

До місця також швидко підтягнулися родичі і знайомі загиблого. Вони звинуватили поліцейських в спробах "вигородити" водія і навіть намагалися перекрити дорогу.

Втім, поліцейським вдалося взяти ситуацію під контроль.

Більше фото з місця події можна побачити в телеграм-каналі "Телеграф".

ДТП поблизу Гурівщини під Києвом

ДТП поблизу Гурівщини під Києвом

ДТП поблизу Гурівщини під Києвом

ДТП поблизу Гурівщини під Києвом

ДТП поблизу Гурівщини під Києвом

ДТП поблизу Гурівщини під Києвом

ДТП поблизу Гурівщини під Києвом

Як повідомлялося раніше, в Одеській області в п'ятницю сталася смертельна ДТП за участю поліцейського автомобіля. Троє співробітників карного розшуку загинули на місці, ще одного доставили в реанімацію.

Фото: Василь Мозговий, Телеграф.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 68

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ДТП, Київ, Київська область.
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