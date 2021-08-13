Гибель полицейских на Одесчине: в сети показали видео момента столкновения

В пятницу, 13 августа, в Одесской области в селе Заря, что близ поселка городского типа Сарата, разбился автомобиль с полицейскими. Вследствие происшествия трое из них погибли, а еще один был доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Сейчас в сети появилось видео момента столкновения автомобиля с бетонным мостиком.

Кадрами происшествия поделился телеграм-канал "Ху**ая Одесса".

В сообщении указано, что причиной аварии стало то, что водитель уснул за рулем, из-за чего автомобиль съехал на обочину и врезался в мостик, переброшенный через ливневый сток.

"Погибли 38-летний майор полиции Игорь Ольховский, 45-летний подполковник полиции Сергей Маковецкий и 26-летний капитан полиции Александр Братинов", - говорится в подписи к видео.

Как известно, погибшие были сотрудниками уголовного розыска, которые направлялись в командировку из Татарбунар в Сарату. По делу о гибели полицейских открыто производство, установлением деталей происшествия займутся сотрудники ГБР.