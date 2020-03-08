Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
В Україні - перша смерть від коронавірусу
В Україні - перша смерть від коронавірусу
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

Найпоширеніші міфи про свято 8-го березня

Найпоширеніші міфи про свято 8-го березня
15:11 Нд, 8 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новини України:8 березня: декомунізувати чи залишити? Свято, яке залишилося в Україні з радянських часів і з яким пов'язано безліч міфів.

Міф №1

Це радянське свято

Так, свято справді широко святкувалося у СРСР. І так, Україна успадкувала його з радянських часів. Але. Виникнення свята пов’язують з маніфестацією жінок-робітниць у Нью-Йорку через надто важкі умови праці у 1857 році. У 1910 році на конференції у Копенгагені німкеня Клара Цеткін запропонувала відзначати 8 березня як Міжнародний день жінок. А отже СРСР не є ініціатором цього дня.

Міф №2

Це свято жіночності

У першу чергу це свято прав жінок. Виникло воно на підтримку рівноправ’я жінок і чоловіків, а також як вимога виборчого права для осіб жіночої статі. Хоча жінки давно мають виборче право, але повного рівноправ’я досі нема. Наприклад, в одному з найвищих органів влади у Верховній Раді немає дотримання гендерної рівноваги, у світі міжнародної політики теж переважають чоловіки. А що вже говорити про країни, де досі зберігся патріархальний устрій? Тож Міжнародний день жінок досі несе у собі саме день рівності, а не каблуків, квітів і подарунків.

Міф №3

У нас є своє свято – День матері

Часто українські політики націоналістичного скерування заявляють, що в нас є чудова українська альтернатива 8 березню. На їхню думку, це День матері. Але День жінок – це день права жінки, як бути матір’ю так і відмовитися від цього. Тому ці два свята мають різні значення і День матері не є альтернативою.

Міф №4

8 березня – свято самотніх жінок

З крайності в крайність. Часто люди вважають, що феміністки проти інституту сім’ї, усі вони "чайлд-фрі" та, імовірно, належать до ЛГБТ-спільноти. А звідси й хибна думка: якщо Міжнародний день жінок – свято феміністичного скерування, це свято проти сім’ї і дітей. Це абсолютна неправда. У багатьох відомих феміністок є великі родини. Однак феміністичний рух за те, що жінка сама має право вирішити, як їй жити: потрібна їй традиційна сім’я чи ні.

Міф №5

8 березня святкують лише у нас

З 1977 року свято набуло міжнародного значення. ООН прийняла резолюцію 32/142, закликавши всі країни проголосити 8 березня днем боротьби за жіночі права. З’явився й святковий ритуал. У цей день керівництво держави звітувало перед суспільством про реалізацію державної політики у відношенні жінок.

Після розпаду СРСР Міжнародний жіночий день відзначають в країнах СНД: в Азербайджані, Грузії, Казахстані, Киргизії, Молдавії, Таджикистані, Туркменії, Росії, Україні, Білорусії як Міжнародний жіночий день. Однак в деяких країнах він втратив політичне забарвлення, в Узбекистані свято відзначають як День матері; у Вірменії його відзначають 7 квітня, як День материнства і краси. У західноєвропейських країнах свято відзначають переважно ліві та комуністи, вихідного дня немає.

8 березня є національним вихідним також в Анголі, Буркіна-Фасо, Гвінеї-Бісау, Камбоджі, Китаї, Конго (там свято не "міжнародних", а конголезьких жінок), Лаосі, Македонії, Монголії, Непалі, Північній Кореї і Уганді.

Алла Пугачова опублікувала фото на честь 8 березня

Міф №6

У цей день жінкам потрібно дарувати подарунки

У нас прийнято 8 березня жінкам вдягати святкове вбрання і отримувати подарунки від чоловіків. При чому від усіх: батьків, чоловіків, хлопців, співробітників, тощо. Така поведінка абсолютно нівелює всю суть свята. А подарунки посадовим особам жіночої статі взагалі можна розглядати як хабар. Отримувати подарунки чи ні – звісно особиста справа кожної жінки. Але не варто пов’язувати це з Міжнародним днем жінок.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Свято, 8 березня, Міфи, Традиціїї, Походження, Радянські Часи, Жіночність.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 MARUV випустила вульгарний кліп (Відео 18+)
02 Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання
03 Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
04 МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
05 Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся