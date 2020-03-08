Новини України:На сьогодні не існує ліків, рекомендованих для профілактики або лікування коронавірусу.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) спростувала найпоширеніші міфи про коронавірус. Про це йдеться на сайті організації.

Факти, що розвінчують найпоширеніші міфи:

Коронавірус НЕ передається через укуси комах;

Перебування на вулиці у холодну та сніжну погоду НЕ допоможе знищити коронавірус;

Вживання часника НЕ допоможе вам захиститися від коронавірусу;

Електричні пристрої для сушки рук НЕ вбивають коронавірус — для профілактики треба обробляти руки спиртовмісними антисептиками або мити з водою та милом;

Обробка всього тіла спиртом чи хлорином НЕ вб’є коронавірус;

Отримувати листи та посилки з Китаю або інших уражених країн безпечно, ви НЕ ризикуєте заразитись;

На сьогодні немає підстав вважати, що заразитися коронавірусом можна від домашніх тварин, таких, як коти та собаки;

Вакцини від пневмонії НЕ захищають від коронавірусу, антибіотики також безсилі;

Регулярне промивання носа сольовим розчином НЕ допоможе захиститися від вірусу SARS-CoV-2; Також вам не допоможуть гарячі ванни.

Як повідомлялося, унаслідок захворювання на коронавірус у світі померли 3 594 особи, одужали 59 965 інфікованих. Загальна кількість заражених у всіх країнах зросла до 106 тисяч 165 осіб.

Спалах нового коронавірусу Covid-19 був зафіксований наприкінці грудня 2019 року у китайському місті Ухань. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала його надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, охарактеризувавши як епідемію з численними осередками.

За межами КНР випадки зараження були виявлені у 58 країнах. В Україні наразі підтверджено один випадок коронавірусу.