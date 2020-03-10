МЗС закликає утриматись від подорожей до Італії

Новини України:У зв'язку з загостренням епідемічної ситуації у Італії МЗС України дало поради для українців.

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам тимчасово утриматися від поїздок до Італії у зв'язку з подальшим загостренням епідемічної ситуації, пов'язаної з поширенням в Італії захворювання, спричиненого новим типом коронавірусу (2019-nCoV), повідомляється на офіційному сайті відомства у вівторок.

"Співвітчизникам, які продовжують перебувати в Італії, необхідно виявляти підвищену увагу та обережність, дотримуватись рекомендацій та законних вимог місцевих органів влади, вживати необхідних запобіжних заходів для забезпечення власної безпеки, зокрема, що стосується обмежень щодо переміщення всередині країни та місць проживання, уникати скупчень людей, а також повідомити про своє місце перебування та контактні дані до найближчої консульської установи України або зареєструватися на веб-ресурсі https://friend.mfa.gov.ua", - йдеться в повідомленні.

У МЗС просять громадян, які нині перебувають в Італії, стежити за рекомендаціями, розробленими Міністерством охорони здоров'я Італії, а в разі виникнення обставин, що потребують негайного консульського реагування, рекомендують невідкладно звертатися за номерами гарячих ліній до посольства України в Італії (+39 3519 886 823), Генерального консульства України в Мілані (+39 3487 254 038) та Генерального консульства України в Неаполі (+39 327 736 48 22).

Як повідомлялося, прем'єр Італії Джузеппе Конте в ніч на вівторок прийняв рішення з огляду на ситуацію з коронавірусом поширити на всю територію країни жорсткі обмеження на пересування населення. Школи та університети в Італії не працюватимуть до 3 квітня, пересування країною буде дозволено лише по роботі, для лікування або в разі виникнення у людей серйозних обставин, за яких вони не можуть скасувати свої плани. Також вводиться заборона на проведення спортивних змагань.

Заборона на виїзд італійців за кордон не вводиться. Люди, що в'їжджають на територію Італії, проходитимуть перевірку, щоб визначити, чи немає у них коронавірусу.

В Італії понад 9 тис. людей заразилися коронавірусом Covid-19.