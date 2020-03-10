Укрпошта почала видавати посилки за посвідченням водія у "Дії"

Новини України:Зараз працює це винятково для внутрішніх відправлень з післяплатою на суму до 15 тисяч гривень.

Відправлення Укрпоштою тепер вручатимуть за електронним посвідченням водія у застосунку "Дія" — наразі це працює у тестовому режимі.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зараз працює це винятково для внутрішніх відправлень з післяплатою на суму до 15 тисяч гривень (Укрпошта Експрес, Укрпошта Стандарт, Укрпошта SmartBox).

Для того, щоб отримати інші види поштових відправлень, потрібно мати з собою оригінал документа, що посвідчує особу.

Федоров назвав це "важливим початком" і подякував голові Укрпошти Ігорю Смілянському.

Нагадаємо, 6 лютого Міністерство цифрової трансформації презентувало мобільний додаток "Дія". Очікується, що в ньому будуть зберігатися документи в електронному вигляді. Наразі у застосунку вже можна користуватися цифровим водійським посвідченням та свідоцтвом про реєстрацію.

До кінця 2020 року уряд планує оцифрувати близько 80% державних послуг та зробити їх доступними через "Дію". Зокрема, незабаром у додатку має з'явитися електронні український та закордонний паспорти, студентські квитки, страхові поліси тощо.

Додаток доступний для смартфонів на Android та iOS. Зокрема, у Google Play Market та App Store.