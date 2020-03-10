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Вандалізм: два пасажирські потяги закидали камінням (Відео)

Вандалізм: два пасажирські потяги закидали камінням (Відео)
17:42 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:У результаті акту вандалізму розбите вікно.

Невідомі вандали закидали камінням під час руху поїзди Львів-Москва та Одеса-Київ.

Про це повідомляється на сайті "Укрзалізниці". 

"Випадки закидання камінням пасажирських вагонів непоодинокі, їх кількість збільшується під час шкільних канікул", - зазначають в "Укрзалізниці.

Так, 3 березня на перегоні Київ-Волинський — Київ-Пасажирський регіональної філії «Південно-Західна залізниця» невідомі особи розбили вікно у вагоні № 2 поїзда № 764 Одеса — Київ під час руху.

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8 березня невідомі особи кинули каміння у вікно вагона № 4 поїзда № 74 Львів — Москва. Випадок стався на дільниці Фастів — Київ регіональної філії «Південно-Західна залізниця» під час прямування поїзда. У результаті акту вандалізму розбите вікно.

Ніхто з пасажирів не постраждав.

За даним випадком вандалізму залізничники викликали працівників поліції, було складено акт про правопорушення. Збитки уточнюються.

Також 8 березня під час руху приміського поїзда № 6056 сполученням Львів — Сокаль невідомі особи влаштували погром у салоні одного з вагонів. Вандали виламували сидіння та трощили ними шиби вікон і дверей у вагоні, а також автоматичних розсувних дверей. Трощу вагона приміського дизель-поїзда зловмисники зняли на відео. 

Нині правоохоронці провадять розслідування цього випадку та встановлюють особи зловмисників, а залізничники підраховують суму збитків, завданих вандалами, та визначають обсяги додаткових робіт, необхідних для відновлення пошкодженого вагона.

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Укрзалізниця, Вандализм, Вагон, Потяг.
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