Стало відоме ім'я одного з бійців, загиблих поблизу с. Піски

Новини України:Загинув боєць із Вінниччини Андрій Ведешин. У 35-річного героя залишились мати, брат та восьмирічна донька.

У зоні ООС у вівторок поблизу с. Піски на Донеччині під час евакуації з поля бою загинув боєць із Вінниччини Андрій Ведешин.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

"Старший солдат Ведешин Андрій Олександрович загинув сьогодні близько 9.30 ранку в районі с. Піски Донецької області при евакуації з поля бою у гелікоптері (обставини уточнюються)", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, військовослужбовець Сухопутних військ Збройних Сил України Андрій Ведешин був призваний Тульчинським РВК на військову службу за контрактом у травні 2017 року.

Загиблий проживав разом з батьками у селі Кинашів Тульчинського району. У 35-річного героя залишились мати, брат та восьмирічна донька.

Поховають Андрія Ведешина у рідному селі Кинашів у четвер, 12 березня.