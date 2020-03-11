Болгарія готова передати Левіна Україні для подальших процесуальних дій

Новини України:Після розгляду справи Апеляційним судом міста Бургас, Болгарія передасть Україні підозрюваного у справі Гандзюк.

Компетентні органи Республіки Болгарія видадуть Україні особу, яка підозрюється у причетності до нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк – Олексія Левіна. Факт екстрадиції підтверджує пресслужба Офісу Генпрокурора, передає УНН.

“У середу, 11 березня 2020 року, Апеляційний суд міста Бургас (Республіка Болгарія) залишив у силі рішення суду першої інстанції про видачу в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка підозрюється у причетності до нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк. Таким чином, компетентними органами Республіки Болгарія задоволено... запит Офісу Генерального прокурора про екстрадицію вказаної особи”, — йдеться в повідомленні ОГП.

Зазначається, що "після фактичної передачі підозрюваного українським правоохоронним органам будуть проведені необхідні процесуальні дії для якнайшвидшого розслідування вчиненого злочину та передачі до суду обвинувальних актів стосовно його учасників".

Нагадаємо, у лютому Бургаський окружний суд у Болгарії дозволив екстрадицію громадянина України Олексія Левіна і розпорядився передати його компетентним органам України. Апеляційний суд підтвердив це рішення.

У Болгарії 24 січня було затримано Олексія Москаленка (Левіна), який розшукується за підозрою у причетності до нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

За інформацією Офісу Генерального прокурора України, документи, необхідні для екстрадиції затриманого Олексія Левіна до України, були передані правоохоронним органам Болгарії особисто заступником Генерального прокурора Віктором Трепаком 24 січня 2020 року.

31 липня 2018 року невідомі облили Гандзюк кислотою, внаслідок чого вона отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Вона перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми. Активістка померла 4 листопада 2018 року у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців.