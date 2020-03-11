Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
В Україні - перша смерть від коронавірусу
В Україні - перша смерть від коронавірусу
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

Болгарія готова передати Левіна Україні для подальших процесуальних дій

Болгарія готова передати Левіна Україні для подальших процесуальних дій
14:28 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини України:Після розгляду справи Апеляційним судом міста Бургас, Болгарія передасть Україні підозрюваного у справі Гандзюк.

Компетентні органи Республіки Болгарія видадуть Україні особу, яка підозрюється у причетності до нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк – Олексія Левіна. Факт екстрадиції підтверджує пресслужба Офісу Генпрокурора, передає УНН.

“У середу, 11 березня 2020 року, Апеляційний суд міста Бургас (Республіка Болгарія) залишив у силі рішення суду першої інстанції про видачу в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка підозрюється у причетності до нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк. Таким чином, компетентними органами Республіки Болгарія задоволено... запит Офісу Генерального прокурора про екстрадицію вказаної особи”, — йдеться в повідомленні ОГП.

Зазначається, що "після фактичної передачі підозрюваного українським правоохоронним органам будуть проведені необхідні процесуальні дії для якнайшвидшого розслідування вчиненого злочину та передачі до суду обвинувальних актів стосовно його учасників".

Заарештовано фігуранта справи Гандзюк

Нагадаємо, у лютому Бургаський окружний суд у Болгарії дозволив екстрадицію громадянина України Олексія Левіна і розпорядився передати його компетентним органам України. Апеляційний суд підтвердив це рішення.

У Болгарії 24 січня було затримано Олексія Москаленка (Левіна), який розшукується за підозрою у причетності до нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

За інформацією Офісу Генерального прокурора України, документи, необхідні для екстрадиції затриманого Олексія Левіна до України, були передані правоохоронним органам Болгарії особисто заступником Генерального прокурора Віктором Трепаком 24 січня 2020 року.

31 липня 2018 року невідомі облили Гандзюк кислотою, внаслідок чого вона отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Вона перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми. Активістка померла 4 листопада 2018 року у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Болгария, Генпрокуратура, Катерина Гандзюк, ОГПУ, Олексій Левін, Олексій Москаленко.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 MARUV випустила вульгарний кліп (Відео 18+)
02 Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання
03 Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
04 МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
05 Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся