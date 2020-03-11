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Як вплинуло зниження вартості нафти на на АЗС України?

Як вплинуло зниження вартості нафти на на АЗС України?
16:21 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Середні по країні ціни пального опустилися в Україні на 1-2 коп./л.

Ціни на бензини і дизельне пальне 11 березня почали знижуватися в деяких загальнонаціональних і регіональних мережах АЗС.

Про це enkorr повідомили в "Консалтинговій групі А-95" з посиланням на моніторинг роздрібного ринку нафтопродуктів.

Зокрема, в мережі Shell бензини та дизельне пальне подешевшали на 20-22 коп./л: А-92 — до 25,20 грн/л, А-95 — до 26,90 грн/л, ДП — 25,96 грн/л. Опустила ціни на світлі нафтопродукти на 20 коп./л мережа Mango. Мережа Marshal, що працює переважно в східній та північній частині країни, знизила ціну А-95 на 50 коп/л, ДП — на 20 коп./л. Кіровоградська мережа "Рур Груп" знизила ціни на всі види пального на 1 грн/л.

Ціна на автогаз в Україні подешевшав до 11 гривень за літр

Середні по країні ціни пального опустилися в Україні на 1-2 коп./л.

Нагадаємо, роздрібні ціни бензинів і ДТ знижувалися з кінця грудня 2019 року по середину лютого 2020 року, в середньому опустившись за цей період на 2 грн/л. 6-9 березня європейські котирування бензину і ДП різко знизилися після обвалу цін на нафту. Ціни ДТ на гуртовому ринку України 10 березня не зреагували на це зниження через ослаблення гривні та обмежену пропозицію.

10 березня Антимонопольний комітет публічно попередив учасників ринку, що буде з підвищеною увагою стежити за кореляцією роздрібних цін з гуртовими після обвалу цін на нафту.

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Бензин, АЗС, Ціни, Пальне.
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