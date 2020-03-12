МОЗ: Здійснено закупівлю 19,6 тис. швидких тестів на коронавірус

Новини України:Зазначається, що це дозволить протестувати понад 90 тисяч осіб.

За кошти Міністерства охорони здоров'я здійснено закупівлю 19,6 тис. швидких тестів на коронавірус COVID-19.

Про це повідомляється в Тelegram-каналі "Коронавірус_інфо".

Зазначається, що це дозволить протестувати понад 90 тисяч осіб.

"Ми закуповуємо швидкі тести на грип А+В (для виключення грипу та переходу на дослідження коронавірусу), набір реагентів для виявлення коронавірусу та швидкі тест-системи на COVID-19, які дозволять проводити дослідження безпосередньо біля ліжка хворого", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, Міністерство охорони здоров'я запустило Telegram-канал "Коронавірус_інфо" з оперативною і поточною інформацією про ситуацію з поширенням коронавірусу COVID-19 в Україні.

Станом на ранок 11 березня в світі зареєстровано 119 132 випадки інфікування коронавірусом COVID-19, з них 4284 - летальні, водночас 65 776 (55,2%) осіб одужали.

В Україні зареєстровано 1 лабораторно підтверджений випадок COVID-19.

Загалом за весь період Центр громадського здоров’я України отримав 43 підозри на інфікування COVID-19.

Наразі 1 зразок ще перебуває на стадії дослідження, 41 зразок отримав негативний результат.