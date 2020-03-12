Дощі й морози: в Україну йде похолодання

Новини України:12 березня в Україні пройдуть дощі у східній частині та подекуди на Заході.

Опади 12 березня очікуються у південно-східній частині, Полтавській, Харківській та більшості північних областей, а також на крайньому заході країни, температура вдень 11-16° тепла.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Вдень на крайньому заході країни невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с, вранці у східних, вдень у західних та Вінницькій областях пориви 15-20 м/с. Температура вдень 11-16° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині до 19° тепла. У Карпатах невеликий дощ, вдень пориви вітру 25-30 м/с; температура протягом доби 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 12 березня вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. У столиці температура вдень 12-14°тепла, на Київщині вдень 11-16° тепла.

Згідно з прогнозом, 13 березня вночі у західних та північних областях, вдень в Україні, крім більшості районів південних, Донецької та Луганської областей, невеликі (у Карпатському регіоні, центральних та східних областях помірні) дощі; температура вночі 4-9° тепла, вдень у західних та північних областях 8-13°, на решті території 12-17°, на півдні до 22°.

14 березня в західних, північних та Вінницькій областях невеликі дощі, місцями з мокрим снігом, зниження температури вночі до 0-5° тепла, вдень до 3-8° тепла; на решті території невеликі дощі (вночі у центральних та східних областях помірні), температура вночі 3-8° тепла, вдень знизиться до 7-12°, на півдні та південному сході до 10-15° тепла.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий.

На Київщині 13 березня вночі невеликі дощі, вдень без істотних опадів; температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°. 14 березня вночі без істотних опадів, вдень невеликі дощі, місцями з мокрим снігом; зниження температури вночі до 0-5° тепла, вдень до 3-8° тепла. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий.

В Україні 15-16 березня очікується температура вночі 1-7° морозу, 15 березня на півдні країни близько 0°, вдень 15 березня 1-7° тепла, 16 березня 5-11°.

У столичному регіоні на 15-16 березня без опадів. Температура вночі 1-6° морозу; вдень 15 березня 1-6° тепла, 16 березня 5-10°.

Народний прогноз погоди: 12 березня вшановується пам'ять преподобного Прокопія Декаполита, сповідника. У народі цього святого називали ще Перезимником. Говорили, що у цей день "березень дорогу рушить, але в'язне у заметі", "і тане, і мерзне". Якщо у цей день бував дощ, то очікували і мокрого літа. А якщо дув південний вітер, і на вулиці була капель, то літо обіцяло бути теплим.