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Україна не закриває кордон з Європою

Україна не закриває кордон з Європою
11:49 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Держприкордонслужба

Новини України:Україна поки не закрила жодного пункту пропуску на кордоні з ЄС.

Усі пункти пропуску на кордонах з ЄС наразі працюють у штатному режимі.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"До відповідного рішення Кабінету міністрів усі пункти пропуску на кордонах України працюють у штатному режимі. На даний час такого рішення немає", - сказав Демченко.

За його словами, у разі ухвалення такого рішення пункти пропуску будуть посилені прикордонними нарядами.

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Нагадаємо, у відповідь на коронавірус українська влада закриє більшість пунктів пропуску на кордоні і скасує авіарейси з Італії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба змінив режим роботи зовнішньополітичного відомства та закордонних дипломатичних установ через стрімке поширення у світі коронавірусу.

Про це Кулеба повідомив у Facebook.

"Вчора на нараді з керівним складом міністерства я ухвалив низку рішень щодо режиму роботи міністерства та закордонних дипломатичних установ в умовах стрімкого поширення у світі коронавірусу", - написав міністр.

Зокрема, ті співробітники, які у період карантину у дитсадках та школах не можуть залишити дитину до 14 років вдома, зможуть прийти з нею на роботу. Для цього в МЗС виділять окреме приміщення, де діти зможуть побути з книжкою чи гаджетом.

За домовленістю з керівником свого структурного підрозділу чи закордонної дипломатичної установи співробітник може працювати дистанційно. Водночас керівник має право викликати співробітника на робоче місце, якщо у цьому існує термінова потреба, або є очевидним, що співробітник зловживає правом на дистанційну роботу.

Співробітники посольств, представництв та консульств за кордоном будуть забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту.

Біля ліфтів та в туалетах будівлі МЗС будуть розміщені антисептичні засоби.

Кулеба також повідомив, що вчора в МЗС розвісили постери від Міністерства охорони здоров’я з простими порадами, як кожен може убезпечити себе від коронавірусної інфекції.

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ЄС, "Кордон", Держприкордонслужба, Європа, Коронавірус.
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