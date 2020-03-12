Головний лікар інституту раку заявив про напад (Фото, відео)

Новини України:Головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко повідомив, що напередодні ввечері на нього скоїли напад.

"Вечір середи 11 березня видався не добрий. Біля 22 години на мене скоєно напад під під’їздом дому двома молодчиками. Не думав, що у 21 сторіччі у столиці європейської держави під камерою спостереження можуть так просто напасти на лікаря, але розумію що деяким реально припікає", - зазначив Безносенко на своїй сторінці у Fecebook.

Він додав, що за життя ні з ким не мав конфліктів, "окрім теперішнього в Національному інституті раку".

"Не треба бути "капітаном очевидністю", щоб зрозуміти ким і для чого це зроблено. Сподіваюсь, що розкриття цього злочину не складе великих проблем для правоохоронних органів. Через забої голови та подерті руки вимушений перенести найближчі операції на пізніше", - повідомив Безносенко.

Головний лікар Національного інтитуту раку у дописі оприлюднив відео з камери спостереження, на якому зафіксовано момент нападу, а також свої фото після нападу.