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Міносвіти змінює дати проведення олімпіад

Міносвіти змінює дати проведення олімпіад
08:23 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Повністю скасовано проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з окремих предметів.

Міністерство освіти і науки змінює дати або скасовує проведення всеукраїнських учнівських олімпіад у зв’язку з загальнонаціональним карантином. Про це йдеться у наказі МОН, повідомляє пресслужба Міносвіти.

“Олімпіади – важливий механізм для заохочення талановитих учнів. Нам дуже прикро, що у зв’язку з карантином нам довелося скасувати частину четвертих етапів олімпіад. Однак ми змогли залишити, лише перенісши дати, олімпіади, які мають міжнародний рівень і на які ми плануємо відправляти наших дітей за кілька місяців. Також, звісно, ми проводитимемо олімпіади з української мови та математики”, – відзначила заступниця міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

Так, цього року мав проводитися IV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з 26 навчальних предметів, однак у зв’язку з впровадженням загальнонаціонального карантину до 3 квітня буде проведено всеукраїнські етапи олімпіад з 9 предметів, їхні дати також зміняться.

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Будуть проведені IV етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови і літератури, математики, біології, географії, астрономії, фізики, хімії, екології та інформатики.

Вони проводитимуться в такі дати 2020 року:

Українська мова і література – 6-10 квітня, м. Харків

Математика – 6-10 квітня, м. Миколаїв

Біологія – 12-17 квітня, м. Одеса

Географія – 6-10 квітня, м. Черкаси

Астрономія – 13-17 квітня, м. Київ

Фізика – 5-10 квітня, м. Решетилівка Полтавської області

Хімія – 12-17 квітня, м. Житомир

Екологія – 6-10 квітня, м. Славута Хмельницької області

Інформатика – 12-16 квітня, м. Кропивницький

Повністю скасовано проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з таких предметів: Англійська мова, Іспанська мова, Німецька мова, Французька мова, Правознавство, Історія, Економіка, Інформаційні технології, Трудове навчання (технології), Болгарська мова та література, Мова іврит та єврейська література, Молдовська мова та література, Новогрецька мова та література, Польська мова та література, Російська мова та література, Румунська мова та література, Угорська мова та література.

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Школа, Олимпиада, Карантин, Міносвіти, Коронавірус.
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