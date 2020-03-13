13 березня 2020 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

Новини України:13 березня - 72-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 293 дня.

У цей день світ відзначає День заглядання в замкові щілини і День тайського слона.

У Японії святкують День танцю, в Гренаді - День революції, в США - День собак-ветеранів, День кокосового торта, День коштовностей, День Плутона і День доброго самаритянина, у Ватикані - День обрання Папи Римського, в Люксембурзі - Фестиваль вогню.

Пам'ятні дати 13 березня, річниці та події

У 1781 році англійський астроном Вільям Гершель за допомогою власноруч виготовленого телескопа відкрив сьому планету Сонячної системи - Уран. Правда, спочатку він прийняв її за комету. Коли з'ясувалося, що це невідома раніше планета, він отримав медаль Королівського товариства та посаду придворного астронома. Сам Гершель назвав планету в честь свого високого покровителя - короля Георга III "Зіркою Георга".

Потім німецький астроном Йоганн Боде придумав для неї назву - Уран. У 1852 році нью-йоркська газета "NY Lantern Weekly" опублікувала перше зображення "Дядечка Сема".

У 1869 році хімік Менделєєв закінчив складання своєї Періодичної таблиці.

У 1947 році уряд Великобританії оголосив про заборону проведення спортивних змагань посеред тижня в цілях підвищення продуктивності праці.

У 1961 році 79-річний Пабло Пікассо одружився на 37-річної моделі Жаклін Рок.

У 1961 році сталася Куренівська трагедія в Києві. В результаті розмиву дамби тонни пульпи з Бабиного Яру затопили район Куренівка і призвели до численних жертв.

У 1974 році в Парижі було відкрито аеропорт імені Шарля де Голля.

У 1979 році вступила в дію Європейська валютна система.

У 1988 році був відкритий найдовший підводний тунель Сейкан - 53,85 км, Хонсю - Хоккайдо.

У 1989 році була винайдена Всесвітня павутина (World Wide Web, WWW), відома як Інтернет. Винахідником Інтернету вважається англійський вчений Тім Бернерс-Лі та його колеги, які працювали у Європейській раді з ядерних досліджень (CERN). Вони передали начальнику свого відділу документ, озаглавлений "Інформаційний менеджмент: деякі пропозиції", в якому були закладені основні принципи WWW.

У 2004 році оперний тенор Лучано Паваротті на сцені "Metropolitan Opera" попрощався з глядачами. Він виконував роль Маріо Каварадоссі в опері Пуччіні "Тоска". Перед виставою він офіційно оголосив про те, що залишає оперну сцену. В "Метрополітен-опері" був аншлаг - незважаючи на те, що часом голос Паваротті звучав слабкіше, ніж зазвичай, зал проводив його 11-хвилинною овацією. Останній виступ Паваротті відбулося 10 лютого 2006 року в Турині, на церемонії відкриття XX Зимових Олімпійських ігор: він виконав Nessun dorma з опери Пуччіні "Турандот". Лучано Паваротті помер в 5 ранку 6 вересня 2007 року, не доживши трохи більше місяця до свого 72-річчя від раку підшлункової залози, в своєму будинку в Модені. 8 вересня 2007 року пройшли прощання і похорон маестро. Лучано Паваротті був похований на кладовищі Монтале Рангоні під Моденою, в сімейному склепі поруч з батьками та мертвонародженим сином.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 13 березня вшановує пам'ять святого Василя, у народі день називається Василь-капельник.

Дівчата в цей день співали веснянки і займалися випіканням калачів. Вважалося, що в цей день потрібно обов'язково з'їсти калач натщесерце – це на щастя.

Весна відчувалася все більше і більше, збільшувалася тривалість світлового дня.

Якщо 13 березня поставити в будинку гілочку ялини або сосни, то члени родини будуть здорові весь рік.

Сьогодні можна заварювати і пити чай з соснових бруньок – це обіцяє благополуччя.

Що сьогодні не можна робити

Не вирішуйте в цей день ніяких фінансових питань, не плануйте великих покупок і не беріть гроші в борг. Не варто вишивати або шити - через деякий час у вас може погіршитися зір.

Прикмети на 13 березня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- пішов дощ – влітку буде гарна погода;

- прилетіли граки - сніг скоро розтане, але літо буде дощовим;

- похмура погода – вночі чекай заморозків; сонячний день - рік буде родючим.

13 березня іменини Іменини у Василя, Кіри, Марини, Нестора, Миколи, Івана, Арсенія і Сергія.