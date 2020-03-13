Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
В Україні - перша смерть від коронавірусу
В Україні - перша смерть від коронавірусу
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

13 березня 2020 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

13 березня 2020 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники
09:39 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:13 березня - 72-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 293 дня.

У цей день світ відзначає День заглядання в замкові щілини і День тайського слона.
У Японії святкують День танцю, в Гренаді - День революції, в США - День собак-ветеранів, День кокосового торта, День коштовностей, День Плутона і День доброго самаритянина, у Ватикані - День обрання Папи Римського, в Люксембурзі - Фестиваль вогню.

Пам'ятні дати 13 березня, річниці та події

У 1781 році англійський астроном Вільям Гершель за допомогою власноруч виготовленого телескопа відкрив сьому планету Сонячної системи - Уран. Правда, спочатку він прийняв її за комету. Коли з'ясувалося, що це невідома раніше планета, він отримав медаль Королівського товариства та посаду придворного астронома. Сам Гершель назвав планету в честь свого високого покровителя - короля Георга III "Зіркою Георга".

Потім німецький астроном Йоганн Боде придумав для неї назву - Уран. У 1852 році нью-йоркська газета "NY Lantern Weekly" опублікувала перше зображення "Дядечка Сема".

У 1869 році хімік Менделєєв закінчив складання своєї Періодичної таблиці.

У 1947 році уряд Великобританії оголосив про заборону проведення спортивних змагань посеред тижня в цілях підвищення продуктивності праці.

У 1961 році 79-річний Пабло Пікассо одружився на 37-річної моделі Жаклін Рок.

У 1961 році сталася Куренівська трагедія в Києві. В результаті розмиву дамби тонни пульпи з Бабиного Яру затопили район Куренівка і призвели до численних жертв.

У 1974 році в Парижі було відкрито аеропорт імені Шарля де Голля.

У 1979 році вступила в дію Європейська валютна система.

У 1988 році був відкритий найдовший підводний тунель Сейкан - 53,85 км, Хонсю - Хоккайдо.

У 1989 році була винайдена Всесвітня павутина (World Wide Web, WWW), відома як Інтернет. Винахідником Інтернету вважається англійський вчений Тім Бернерс-Лі та його колеги, які працювали у Європейській раді з ядерних досліджень (CERN). Вони передали начальнику свого відділу документ, озаглавлений "Інформаційний менеджмент: деякі пропозиції", в якому були закладені основні принципи WWW.

У 2004 році оперний тенор Лучано Паваротті на сцені "Metropolitan Opera" попрощався з глядачами. Він виконував роль Маріо Каварадоссі в опері Пуччіні "Тоска". Перед виставою він офіційно оголосив про те, що залишає оперну сцену. В "Метрополітен-опері" був аншлаг - незважаючи на те, що часом голос Паваротті звучав слабкіше, ніж зазвичай, зал проводив його 11-хвилинною овацією. Останній виступ Паваротті відбулося 10 лютого 2006 року в Турині, на церемонії відкриття XX Зимових Олімпійських ігор: він виконав Nessun dorma з опери Пуччіні "Турандот". Лучано Паваротті помер в 5 ранку 6 вересня 2007 року, не доживши трохи більше місяця до свого 72-річчя від раку підшлункової залози, в своєму будинку в Модені. 8 вересня 2007 року пройшли прощання і похорон маестро. Лучано Паваротті був похований на кладовищі Монтале Рангоні під Моденою, в сімейному склепі поруч з батьками та мертвонародженим сином.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 13 березня вшановує пам'ять святого Василя, у народі день називається Василь-капельник.

Дівчата в цей день співали веснянки і займалися випіканням калачів. Вважалося, що в цей день потрібно обов'язково з'їсти калач натщесерце – це на щастя.

Весна відчувалася все більше і більше, збільшувалася тривалість світлового дня.

Якщо 13 березня поставити в будинку гілочку ялини або сосни, то члени родини будуть здорові весь рік.

Сьогодні можна заварювати і пити чай з соснових бруньок – це обіцяє благополуччя.

Що сьогодні не можна робити

Не вирішуйте в цей день ніяких фінансових питань, не плануйте великих покупок і не беріть гроші в борг. Не варто вишивати або шити - через деякий час у вас може погіршитися зір.

Які продукти містять білок

Прикмети на 13 березня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- пішов дощ – влітку буде гарна погода;

- прилетіли граки - сніг скоро розтане, але літо буде дощовим;

- похмура погода – вночі чекай заморозків; сонячний день - рік буде родючим.

13 березня іменини Іменини у Василя, Кіри, Марини, Нестора, Миколи, Івана, Арсенія і Сергія.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Календарь, Церква, Именинники, Свято, Прикмети, Події, 13 Березня 2020.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 MARUV випустила вульгарний кліп (Відео 18+)
02 Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання
03 Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
04 МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
05 Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся