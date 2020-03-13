МОЗ не забороняло приватним лікарням приймати громадян із симптомами ГРВІ

Новини України:МОЗ закликає всі приватні лікарні та клініки максимально якісно надавати послуги усім пацієнтам, які до них звертаються, та не сіяти паніку.

Міністерство охорони здоров'я не видавало розпорядження про заборону приватним лікарням надавати допомогу пацієнтам з симптомами ГРВІ. Відповідна заява оприлюднена на сайті МОЗ.

"В Мережі з’являється інформація про те, що нібито є «Розпорядження МОЗ України» не приймати в приватних лікарнях пацієнтів з симптомами ГРВІ. Повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності та є маніпулятивною", - йдеться у заяві.

"Головне завдання лікаря - надавати кваліфіковану допомогу, особливо зараз, коли ми маємо об’єднатися заради протистояння ситуації навколо коронавірусу на території України", - наголосили у відомстві.

МОЗ також закликає всіх громадян уважно ставитися до свого здоров’я, у разі появи будь-яких симптомів ГРВІ одразу звертатися до сімейного лікаря та не займатися самолікуванням.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на 13 березня у світі коронавірусом заразилося 128 392 людини, загинуло 4728, одужало 68 607 осіб.

В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області та один - у Житомирській.