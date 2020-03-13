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Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається

Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
16:16 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: РНБО

Новини України:Олексій Данілов закликав представників ЗМІ не роздмухувати паніку.

На сьогодні ситуація щодо коронавірусу в Україні спокійна, підтверджено наразі лише три випадки.

Про це сказав на брифінгу секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

“В Україні ситуація зараз доволі спокійна. У нас є три випадки: один в Житомирській області, два — у Чернівцях. В інших випадках коронавірус не підтверджений”, - сказав Данілов.

Він також закликав представників ЗМІ не роздмухувати паніку.

"Нам на сьогодні паніка ні до чого, нічого страшного в нашій країні стосовно коронавірусу не відбувається”, - зауважив секретар РНБО.

За його словами, за тиждень усі пункти пропуску мають бути забезпечені експрес-тестами на коронавірус, щоб застосовувати їх на місці.

В Україні - перша смерть від коронавірусу

“Це стосується всіх пунктів перетину кордону, які залишаться (працювати - ред.) на той час в нашій країні”, - заявив Данілов, додавши, всі медичні установи також матимуть такі тести.

Нагадаємо, пізніше стало відомо, що 71-річна жінка з Житомирської області, яка 12 березня була госпіталізована із зафіксованим лабораторно підтвердженим випадком Covid-19, сьогодні померла. 

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Карантин, РНБО, Уряд, Олексій Данілов, Коронавірус.
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