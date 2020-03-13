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В Україну йде похолодання

В Україну йде похолодання
20:13 Пт, 13 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Вихідні в Україні будуть холодними та з сильним вітром.

В Україні у суботу у окремих областях дощ, місцями з мокрим снігом, пориви вітру до 20 м/с, температура вночі 1-6° тепла; вдень у західних, північних та Вінницькій областях 4-9° тепла, на решті території 10-15°.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Уночі у центральних, південних та східних областях помірні дощі, вдень у північній частині та на сході країни невеликий дощ, місцями з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі у західних, вдень в більшості областей пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла; вдень у західних, північних та Вінницькій областях 4-9° тепла, на решті території 10-15°.

У Києві та області вночі без опадів, вдень невеликий дощ, на Київщині місцями з мокрим снігом. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. У столиці температура вночі 2-4° тепла, вдень 6-8°, на Київщині вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

Згідно з прогнозом, в Україні 15 березня без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі на сході місцями пориви 15-20 м/с.Температура вночі 1-6° морозу, у Карпатах та на Прикарпатті місцями 7-10° морозу, у південних, східних, Дніпропетровській областях та Криму близько 0°; вдень 1-6° тепла, на Закарпатті 5-10° тепла. 16 березня також без опадів. Вітер північно-західний, на заході країни південний, 7-12 м/с, у Карпатах 17-22 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, у Карпатах та на Прикарпатті місцями 7-13° морозу; вдень підвищення температури до 5-10°, на крайньому заході до 12°.

На Київщині 15-16 березня опади не очікуються. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу; вдень 15 березня 1-6° тепла, 16 березня 5-10° тепла.

Синоптики в Україні 17- 18 березня опадів не прогнозують. Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, у південно-східній частині 17 березня 1-6° морозу; вдень 7-13° тепла.

На Київщині 17- 18 березня без опадів. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 7-12° тепла.

Згідно з орієнтовним прогнозом, 19 березня в західних, північних областях, 20-23 березня в Україні дощі, вночі з мокрим снігом. Температура 19 березня вночі 0-6° тепла, вдень 7-13° тепла; надалі зниження температури на 2-4°.

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