Україна повністю закриває авіасполучення

Новини України:З 17 березня виїжджати за територію нашої держави громадяни України не зможуть.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявляє про "повне обмеження" пасажирського авіасполучення з 17 березня.

Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів.

"Я думаю, що на початку наступного тижня буде обмежена робота пунктів пропуску на повітряних воротах нашої держави", - зазначив спікер.

Разумков зауважив, що Рада національної безпеки та оборони напрацювала перелік превентивних заходів, які будуть реалізовані найближчим часом.

"Щодо пасажирського сполучення - 17 березня, з 00 годин воно буде повністю обмежене", - заявив голова ВР.

На уточнення, чи йдеться про повне закриття всього сполучення, не лише авіа, Разумков сказав: "Пасажирського сполучення - повністю авіа. Якщо ми говоримо для суходолу та морського, в першу чергу, суходолу, то наші громадяни будуть мати можливість повертатися на територію нашої держави".

Також на питання, що робити громадянам України, які не повернуться до 17 березня, голова ВР зазначив: "Я думаю, що авіаційний транспорт не є єдиним, і я думаю, що будуть інші механізми повернення громадян. Однак, виїжджати за територію нашої держави громадяни України не зможуть".

Так, спікер, зокрема, пояснив, що "автотранспорт - це спосіб повернення до території нашої держави".

Пізніше він додав: "Насправді, ми закриваємо не пасажирське авіасполучення, ми закриваємо пункти пропуску".