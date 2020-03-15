15 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

Новини України:15 березня в народі вшановують Федотів день.

За повір'ям, цього дня дмуть сильні вітри, тож люди намагаються менше виходити на двір, щоб не застудитися.

Народні прикмети на 15 березня

– Яка погода 15 березня, таким буде і липень.

– Вітер на Федота вважається нещасливим, адже може "надути" будь-яку хворобу.

– Сонце світить опівдні – це хороший знак, і можна розраховувати на багатий урожай хліба.

– Заметіль і снігопади на Федота – прикмета того, що перша трава з'явиться дуже пізно.

Що можна робити 15 березня

1. Сьогодні варто молитися святим, просити здоров'я для рідних та близьких.

Що не можна робити 15 березня

1. Сьогодні не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.

2. Не бажано дивитися на вечірнє небо, адже якщо ви побачите падаючу зірку – це віщуватиме важкі хвороби і смерть.