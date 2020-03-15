Тепла в Україні не варто чекати

Новини України:У 2020 році православні християни відзначають Великдень 19 квітня. Синоптики вже зараз дають свої прогнози щодо погоди на квітень.

Друга половина березня, за прогнозами синоптиків, буде холодною і з опадами. На початку квітня істотно потеплішає, але ближче до Великодня знову очікується тимчасове похолодання. Як зазначає синоптик Леонід Горбань, теплий одяг навіть у квітні ховати не варто. Потепління настане лише в кінці місяця. У травні попередньо очікується велика посуха, причому другий і третій тиждень місяця пройдуть зовсім без опадів.

Не дарма в народі кажуть, що справжнє весняне тепло приходить тільки після Пасхи. Прогноз народного синоптика України Володимира Деркача також це підтверджує. За його словами, на початку квітня температура повітря буде підвищуватися.

У деяких регіонах у першій декаді місяця можливі заморозки, а у другій декаді місяця, в тому числі на Великдень, погода вітряна, але тепла. У цей період опадів не очікується. У травні Володимир Деркач прогнозує короткочасні дощі, але при цьому погода буде по-справжньому теплою.

Раніше повідомлялося, в яких областях України погода наприкінці березня різко зіпсується і почнеться похолодання з морозами і мокрим снігом. На цих вихідних, 14 і 15 березня, в Україні пройшли дощі з мокрим снігом і градом, але вже з понеділка, 16 березня, по всій країні очікується без опадів.